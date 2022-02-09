В Польше в марте могут отменить ограничения из-за пандемии

ВАРШАВА, 9 февраля. /ТАСС/. Ограничения, связанные с пандемией COVID-19, в Польше могут быть отменены уже в марте. Об этом в среду сообщил телеканалу TVN24 польский министр здравоохранения Адам Недзельский.

"Если темп сокращения [количества] заражений будет сохраняться, то март - это реальная перспектива отмены ограничений", - сказал глава Минздрава.

По его словам, пятая волна пандемии коронавируса пойдет на спад в течение нескольких ближайших недель. "В первую очередь мы примем решение о уменьшении больничной инфраструктуры, которая служит для борьбы с COVID-19, а затем шаг за шагом начнем отказываться от других ограничений", - пояснил Недзельский.

В числе ограничительных мер, которые могут быть отменены в первую очередь, министр назвал обязательное ношение масок в общественном транспорте, срок изоляции для заболевших, превышающий семь дней, а также режим школьного отдаленного обучения.

Министр выразил свое несогласие с рядом "катастрофических прогнозов, сделанных некоторыми аналитическими центрами в начале января, о том, что ежедневное число заражений может достичь примерно одного миллиона".

По данным Минздрава, за истекшие сутки в Польше было выявлено 35 960 новых случаев заболевания коронавирусом. Скончались 286 пациентов.