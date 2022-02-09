В ГП сообщили, что задолженность по зарплатам в Красноярском крае самая высокая в Сибири

КРАСНОЯРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Красноярский край занимает первое место среди регионов Сибирского федерального округа по размеру задолженности по зарплатам, она составляет более 264 млн рублей. Об этом на расширенном заседании коллегии краевой прокуратуры сообщил заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

"Полностью, к сожалению, не удалось решить вопрос с оплатой труда. Самая большая в округе задолженность [по заработной плате - в Красноярском крае], которая составляет свыше 264 млн рублей. Коллеги, важнейшая задача - меняйте практику надзора. Если вы выбираете неправильные меры реагирования, которые не влекут за собой изменений в состоянии дел, значит ваша работа бесполезна", - сказал Демешин.

Как сообщается на официальном сайте краевой прокуратуры, на конец прошлого года задолженность по заработной плате в регионе имелась перед работниками 60 организаций. При этом на долю организаций-банкротов приходится около 80% от общей суммы невыплаченных своевременно зарплат. Из должников 40 предприятий признаны банкротами с размером долга 209,1 млн рублей. В прошлом году благодаря вмешательству прокуроров Красноярского края удалось погасить долги по заработной плате в 30 организациях-банкротах на сумму 103,1 млн рублей.