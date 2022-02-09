В Петербурге попросили Мурашко взять под контроль решение проблемы с ценами на ПЦР-тесты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Петербургский парламент попросил министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко взять под личный контроль решение проблемы розничных цен на ПЦР-тесты и лекарства для лечения COVID-19. Соответствующее постановление об обращении к главе министерства, подготовленное по инициативе фракции "Единая Россия", депутаты приняли на пленарном заседании в среду.

"За - 45, воздержались - ноль, против - ноль, коллеги, проект принят за основу", - подытожил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

"Согласно мониторингу цен на ПЦР-тесты, в Санкт-Петербурге в аптечных пунктах указанные цены варьируются в пределах от 646 рублей до 3 000 рублей. При сдаче теста в специализированной медицинской организации цены также варьируются от 1 200 рублей и выше. В отдельных случаях цена повышается за скорость предоставления результата исследования на COVID-19, так называемый экспресс-тест, что увеличивает стоимость анализа не менее чем на 50%. Для большинства граждан разница в цене в 2 354 рубля является существенной", - говорится в тексте обращения. В нем также отмечается, что эта проблема актуальна не только для Петербурга, но и для других субъектов РФ.

В документе указывается, что "разброс цен" связан с отсутствием государственного правового регулирования в сфере ценообразования на ПЦР-тесты или услуги специализированных медицинских организаций, проводящих исследования на коронавирус, что приводит к снижению роли государственного контроля в этой сфере. В обращении говорится, что контроль за ростом цен на эту категорию товаров и услуг осуществляет Федеральная антимонопольная служба. "Однако высокая степень социальной напряженности, касающейся этой проблемы, требует особой проработки и вмешательства иных органов государственной власти", - указано в тексте. Депутаты также выразили обеспокоенность разницей в стоимости лекарств для профилактики и лечения COVID-19.

"Самое критичное, что это подорожание и разброс цен происходит в разгар новой вспышки заболеваемости. На мой взгляд, в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции нет места интересам прибыли фармацевтических и медицинских организаций. Справиться с ростом заболеваемости мы можем лишь при условии своевременной диагностики, профилактики и лечения всех выявленных случаев. А для этого тесты и лекарства должны быть доступны каждому, независимо от дохода", - ранее привели слова Бельского в пресс-службе городского Заксобрания.

Кроме того, петербургские парламентарии попросили министра рассмотреть целесообразность расширения перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств в целях недопущения дальнейшего роста цен на медикаменты.