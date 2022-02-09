Комитет Думы поддержал эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов ко II чтению

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды на заседании в среду рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект о проведении на территории Сахалинской области эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством в декабре прошлого года. Согласно документу, эксперимент продлится до 31 декабря 2028 года включительно. Как отмечают авторы инициативы, цель эксперимента - достижение углеродной нейтральности на территории субъекта РФ. Предполагается, что Сахалинская область достигнет цели эксперимента до конца 2025 года. Как уточнил замглавы комитета Госдумы по экологии, охране окружающей среды и природным ресурсам Александр Коган в среду, эксперимент призван в том числе "отработать механизмы, которые будут запущены в будущем по всей территории PФ".

Как отмечали авторы законопроекта, в ходе эксперимента "на практике будет осуществлена проверка методов и инструментов углеродного регулирования, механизмов создания условий для внедрения технологий сокращения выбросов и повышения поглощения парниковых газов", а также отработана методология формирования системы верификации, учета выбросов и поглощения парниковых газов, "заложены предпосылки для международного признания отечественных подходов". Так, для достижения цели эксперимента на уровне субъекта РФ предлагается проводить инвентаризацию выбросов и поглощений парниковых газов. Кроме того, эксперимент также вводит квотирование выбросов парниковых газов и обязывает региональные регулируемые организации соблюдать установленную квоту.

Кроме того, инициатива обязывает компании представлять более широкую (по сравнению с федеральным уровнем) углеродную отчетность, а также определяет размер квот. Для определения размера квоты предлагается использовать верифицированные сведения о выбросах парниковых газов компании, при этом предполагается, что квоты будут устанавливаться ежегодно. Согласно законопроекту при установлении размера квоты будут учитываться баланс выбросов и поглощений парниковых газов на территории участника эксперимента и необходимый для достижения цели эксперимента темп сокращения выбросов парниковых газов.

Поправки ко второму чтению

Ко второму чтению профильный комитет уточнил, что новые нормы должны вступить в силу с 1 сентября 2022 года, а не с 1 марта 2022 года, как предполагалось изначально. "Было пожелание перенести сроки вступления в связи с тем, что достаточно большое количество постановлений правительства необходимо принять", - отметил в ходе заседания комитета Коган.

Кроме того, комитет ко второму чтению также уточнил понятийный аппарат и процедуру выдачи квот. "Мы установили срок выдачи квот до 1 октября первого календарного года представления углеродной отчетности. По сути, первую отчетность мы получим в 2023 году", - отметил Коган.

Предполагается, что законопроект будет рассмотрен во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 15 февраля.