Мишустин поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником. В опубликованном в среду на сайте кабмина поздравлении он подчеркнул важность этой отрасли для страны.

"Гражданская авиация имеет стратегически важное значение для России, территория которой простирается на сотни тысяч километров от Калининграда до Владивостока. Ежедневно вы перевозите пассажиров, доставляете самые разные грузы, а также помогаете медицинским работникам добираться в труднодоступные районы. Благодаря вам развивается экономика, повышается деловая активность. Ваш огромный труд заслуживает искреннего уважения и благодарности", - отмечает премьер, говоря о значимости отрасли и труда ее сотрудников.

Глава правительства также указал на важность деятельности работников гражданской авиации по цифровой трансформации и расширению сети внутренних перевозок, вводу в строй современных аэропортов и постоянному улучшению качества услуг.

День работника гражданской авиации отмечается в России ежегодно 9 февраля. Дата была установлена указом президента от 15 февраля 2013 года. Пилоты и сотрудники авиационной инфраструктуры также отмечают День Воздушного флота России (третье воскресенье августа), а для работников военной авиации установлен памятный День Военно-воздушных сил (12 августа).