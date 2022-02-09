В Новосибирской области запретили массовые мероприятия из-за роста случаев ковида

НОВОСИБИРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, где заболеваемость ковидом выросла с начала месяца в четыре раза, с 9 февраля приостанавливают все массовые мероприятия, кроме тех, что проводят органы госвласти на уличных площадках, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

"В целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации на территории Новосибирской области предписано приостановить проведение публичных, массовых мероприятий с участием граждан, оказание соответствующих услуг, кроме мероприятий, проводимых в соответствии с решениями органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Новосибирской области на уличных оборудованных сценических площадках, посвященных государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам России", - говорится в сообщении.

Ранее публичные мероприятия было разрешено проводить при ограниченной загрузке зала.

Также работодателям предписано обеспечить дистанционный режим работы на дому не менее чем для 30% работников организации. В гостиницы региона можно заселяться совершеннолетним только при наличии QR-кода, несовершеннолетним - при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 48 часов до заселения.

В конце января власти Новосибирской области сообщили о появлении в регионе омикрон-штамма коронавируса и о начале пятой волны. В связи с этим с 31 января во всех школах области объявлен обязательный карантин. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях, в гостиницах и службах доставки. В регионе действует система QR-кодов при посещении массовых мероприятий, заведений общепита и бьюти-индустрии.

За последнюю неделю, по данным Роспотребнадзора, число заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе выросло почти в четыре раза, число обращений в единую информационную службу области - в 6,3 раза, до 153 тысяч. По последним данным оперативного штаба, в регионе зарегистрировано 120 028 случаев коронавируса (+ 3 214 за сутки), в том числе у 15 059 детей (+ 539 за сутки). 78 038 пациентов выписаны с выздоровлением (+ 418 за сутки). Коронавирус выявлен у губернатора региона Андрея Травникова.