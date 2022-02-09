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Пандемия COVID-19
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В России за сутки госпитализировали 20 178 человек с коронавирусом

Это на 0,03% меньше показателя предыдущего дня
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 20 178, что на 0,03% меньше показателя предыдущего дня. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Снижение количества госпитализаций произошло в 42 регионах, следует из данных штаба.

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В стране выявили 183 103 случая заражения коронавирусом. Всего заболели 13 330 769 человек. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 1,4%.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 669, до 337 390. Днем ранее было выявлено 698 смертей.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 97 163 до 10 803 305. Днем ранее число вылечившихся за сутки составляло 81 188.

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РоссияПандемия COVID-19
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