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Пандемия COVID-19
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В Москве выявили 11 521 случай заражения коронавирусом за сутки

В Подмосковье выявили 11 956 случаев заражения

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 11 521 против 12 902 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

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В относительном выражении прирост составил 0,5%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 535 756 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 82 против 85 днем ранее, до 39 684.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 11 956 против 8 486 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 857 369 случаев заражения.

Ситуация в Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 19 644 против 11 014 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 188 010 случаев заражения.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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