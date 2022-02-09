Уральские таможенники предотвратили ввоз в Россию 60 тонн масла с нарушениями маркировки

ТАСС, 9 февраля. Таможенники предотвратили ввоз на территорию Российской Федерации почти 60 тонн сливочного масла с нарушениями маркировки - товар не был введен в оборот на территории России и являлся запрещенным к перемещению и продаже. Фуры были обнаружены вблизи российско-казахстанской границы в городе Петухово Курганской области, масло предназначалось для продажи в Рязанской, Воронежской и Новосибирской областях, сообщили в среду в пресс-службе Тюменской таможни.

"Почти 60 тонн сливочного масла с нарушениями выявили тюменские таможенники. Согласно товаросопроводительным документам странами отправления товара являются Республика Казахстан и Республика Кыргызстан. Пищевой продукт из сливок ждали покупатели в Рязанской, Воронежской и Новосибирской областях. Груз массой нетто 59 994 кг оказался не введенным в оборот на территории России и, соответственно, запрещенным к перемещению и продаже", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о возможном нарушении поступила от погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Три груженные фуры остановили вблизи российско-казахстанской границы в городе Петухово. В результате таможенники обнаружили при досмотре двух фур более 3 тыс. коробок крестьянского сладко-сливочного масла с нарушением маркировки Data Matrix - кодов.

"Сотрудники управления Роспотребнадзора по Курганской области возбудили административные дела по статье 15.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В 2022 году это первая партия молочной продукции c нарушением норм маркировки, выявленная Тюменской таможней", - рассказали в пресс-службе.