Адвокат объяснил, почему Рашкин не пришел на судебное заседание

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, обвиняемый по делу о незаконной охоте, не смог прийти в Басманный суд Москвы на продление меры пресечения, так как у него выявлен коронавирус. Об этом ТАСС сообщил адвокат парламентария Константин Лазарев.

"Мой подзащитный не смог прийти в Басманный суд Москвы, так как у него повторно выявили COVID-19", - сказал защитник. Ранее сообщалось, что в суд поступило ходатайство следствия о продлении Рашкину срока запрета определенных действий до 29 марта.

Басманный суд Москвы ранее запретил Рашкину покидать место проживания с вечера до утра и общаться с иными фигурантами его уголовного дела. Согласно постановлению суда, ему запрещено в период с 23:00 до 07:00 выходить без письменного разрешения следователя за пределы жилого помещения, общаться без письменного разрешения следователя с лицами, являющимися по уголовному делу свидетелями, другими обвиняемыми, подозреваемыми, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет, посещать охотничьи угодья.

Аналогичная мера пресечения была избрана также в отношении другого фигуранта дела - уроженца Саратова Александра Гношева. По данным источника ТАСС, в деле могут появиться новые фигуранты.

В ноябре 2021 года депутаты Госдумы на пленарном заседании дали согласие на лишение депутатской неприкосновенности Рашкина из-за подозрений в незаконной охоте. Следственный комитет предъявил ему обвинение по ч. 2 ст. 258 ("Незаконная охота") УК РФ, которая предусматривает штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. По данным СК, Рашкин в октябре принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, убив лося. Первоначально он отрицал свое участие в охоте, заявляя, что нашел тушу уже мертвого животного. Позднее он признался, что участвовал в охоте, но не знал об отсутствии разрешения на нее.