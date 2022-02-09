В Совфеде назвали соцсети, которые блокируют материалы российских СМИ чаще других

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. YouTube и Instagram являются лидерами среди соцсетей по числу случаев цензурирования материалов российских средств массовой информации. Об этом сообщил ТАСС в среду председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"С момента вступления в силу закона (о праве Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ - прим. ТАСС) лидерами по числу случаев блокировки материалов российских СМИ или ограничений доступа к ним являются YouTube (39 случаев), Instagram (23 случая) и Facebook (19 случаев). Это цензурирование аккаунтов, то есть блокировка в том или ином виде: либо полная блокировка, либо временная блокировка, либо блокировка по возрастным ограничениям", - пояснил Пушков.

"Кроме того, достаточно активно этим занимается Twitter: было отмечено 13 инцидентов цензурирования аккаунтов. Это означает ограничение доступа в любом виде. Например, Twitter предупреждает о том, что нельзя доверять контенту, или материал сразу не открывается", - добавил он.

По словам Пушкова, в указанных компаниях существует система приоритетов по отношению к размещению материалов. "На первом месте - правила соцсети, правила сообщества, которые устанавливаются руководством компании, на втором - общественный интерес. Как мы понимаем, общественный интерес - вещь весьма субъективная. Вот, Twitter посчитал, что общественный интерес состоит в том, чтобы заблокировать аккаунт [бывшего президента США Дональда] Трампа. На самом деле, "общественный интерес" - прикрытие для идеологической цензуры. Третий приоритет - законодательство тех государств, где действует соцсеть, например России, и только в том случае, если это законодательство не противоречит первым двум [приоритетам]", - сказал Пушков.

Как заявил сенатор, на территории РФ правила сообщества не могут рассматриваться как основа для деятельности интернет-платформ. "В России на первом месте будут стоять наши законы, а потом уже все остальное. Я думаю, что этот год будет в этом отношении переломным", - отметил Пушков.

Президент России Владимир Путин 30 декабря 2020 года подписал закон, который наделяет Роскомнадзор правом блокировать интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ. Закон ввел статус "владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России могут присваивать такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ. Под действие документа подпадают крупнейшие интернет-ресурсы, в частности YouTube, Facebook и Twitter. Роскомнадзор может частично или полностью ограничивать доступ к ресурсам-нарушителям, включая возможность замедлять их трафик.