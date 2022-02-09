Путин назвал Государственный исторический музей гордостью народа

МОСКВА, 9 февраля, /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Государственного исторического музея (ГИМ) со 150-летием со дня его основания.

"Созданный трудом и талантом выдающихся ученых, просветителей, видных общественных деятелей, он [ГИМ] стал главным хранителем самых ярких, памятных страниц тысячелетней истории России, гордостью всего народа, - говорится в поздравлении главы государства, опубликованном в среду на сайте Кремля. - Многие наши соотечественники - члены императорской семьи, представители разных сословий - жертвовали средства на его строительство, бескорыстно передавали в постоянно пополняющееся собрание редкие предметы и документы, ценные личные коллекции".

Путин отметил, что за полтора века существования музей сыграл огромную роль в изучении истории России, а также способствовал укреплению национального самосознания и воспитанию в людях уважения к своему прошлому.

Нынешний коллектив ГИМ, указывается в поздравлении президента, достойно продолжает традиции основателей, а содержательная образовательная, научная, методическая деятельность и организация тематических выставок в регионах и за рубежом заслуживает глубокого уважения.

Путин поблагодарил коллектив музея за труд, направленный на сбережение "бесценного исторического, культурного и духовного наследия" страны, добросовестное служение делу.

Своим появлением исторический музей обязан Всероссийской политехнической выставке, открывшейся 30 мая 1872 года в Москве - инициаторами создания музея выступили организаторы ее севастопольского отдела. ГИМ празднует день рождения 9 февраля, 150 лет назад в этот день было получено высочайшее соизволение императора Александра II на устройство в Москве Исторического музея имени цесаревича Александра Александровича.