Эксперт сообщил, что постковидный синдром наблюдается у каждого третьего ребенка

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Постковидный синдром у детей фиксируется в 10-30% случаев, он может сохраняться до 12 месяцев. Об этом в среду сообщил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Я никого не хочу пугать, но ситуация действительно очень серьезная. По проведенным метаанализам установлено, что от 10% до 30%, у каждого третьего [ребенка], отмечается постковид, и он разный. <…> И продолжительность симптомов также разнится, как у взрослых. Есть данные о том, что симптом сохраняется и полгода, а появились данные, что и до 12 месяцев могут сохраняться. Поэтому нужно обратиться к реабилитологу", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

По словам Горелова, наиболее частыми проявлениями постковидного синдрома у детей являются потеря концентрации внимания, неусидчивость, раздражительность, бессонница, плаксивость, плохое усвоение нового материала. "Прежде всего это букет, связанный с психической сферой, с нервной деятельностью", - заключил он.