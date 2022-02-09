При "омикроне" человек может стать заразным за пару дней до появления симптомов

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Человек, заразившийся новым штаммом коронавируса "омикрон", ввиду особенностей варианта вируса, может заражать людей еще за пару дней до появления у него симптомов заболевания. Об этом в среду сообщил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Очень быстро происходит внедрение [вируса] в организм, быстрая фаза нарастания вирусной нагрузки, и поэтому по сути пациент становится опасным уже за один-два дня до появления симптомов, то есть по сути через день после встречи с "омикроном" он становится источником для окружающих", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Горелов также добавил, что инкубационный период нового варианта коронавируса составляет около трех дней, а симптомы схожи с ОРВИ. "В три-четыре раза [заразность "омикрона"] выше, чем при "дельте". Ввиду этих обстоятельств произошла и манифестация, <...> примерно у 80% [пациентов] заболевание протекает под флагом ОРВИ, у 15% отмечается бессимптомная форма заболевания и у порядка 5% отмечается регистрация пневмонии", - рассказал эксперт.

Он также напомнил, что в настоящий момент в России пропорции "омикрона" и "дельты" составляет около 70% к 30%. "Омикрон" не выявлен пока только в одном регионе России - на Чукотке. "Но, возможно, пока мы беседуем, "омикрон" появился и в этом регионе", - заключил Горелов.