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Пандемия COVID-19

При "омикроне" человек может стать заразным за пару дней до появления симптомов

Замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что инкубационный период нового варианта коронавируса составляет около трех дней, а симптомы схожи с ОРВИ

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Человек, заразившийся новым штаммом коронавируса "омикрон", ввиду особенностей варианта вируса, может заражать людей еще за пару дней до появления у него симптомов заболевания. Об этом в среду сообщил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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"Очень быстро происходит внедрение [вируса] в организм, быстрая фаза нарастания вирусной нагрузки, и поэтому по сути пациент становится опасным уже за один-два дня до появления симптомов, то есть по сути через день после встречи с "омикроном" он становится источником для окружающих", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Горелов также добавил, что инкубационный период нового варианта коронавируса составляет около трех дней, а симптомы схожи с ОРВИ. "В три-четыре раза [заразность "омикрона"] выше, чем при "дельте". Ввиду этих обстоятельств произошла и манифестация, <...> примерно у 80% [пациентов] заболевание протекает под флагом ОРВИ, у 15% отмечается бессимптомная форма заболевания и у порядка 5% отмечается регистрация пневмонии", - рассказал эксперт.

Он также напомнил, что в настоящий момент в России пропорции "омикрона" и "дельты" составляет около 70% к 30%. "Омикрон" не выявлен пока только в одном регионе России - на Чукотке. "Но, возможно, пока мы беседуем, "омикрон" появился и в этом регионе", - заключил Горелов.

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