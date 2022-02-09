Псковские власти за год удвоили площадь земель, расчищенных от борщевика

ПСКОВ, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Псковской области увеличили вдвое площадь земель, расчищенных от борщевика, - до 640 га за год. Благодаря этому в каждом районном центре региона удалось удалить опасные растения, которые ранее подходили вплотную к жилым домам и представляли опасность для населения, сообщил ТАСС в среду председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

По его словам, борьба с этим растением для региона крайне актуальна, так как борщевик в Псковской области растет на площади более 20 тыс. га, в том числе на землях сельхозназначения, в пределах населенных пунктов, а также вдоль обочин дорог, представляя опасность для граждан и мешая аграриям увеличивать площадь посевных площадей. Борщевик является ядовитым сорняком. Главная опасность для человека - его токсичность, соприкосновение с ним вызывает ожоги и аллергический дерматит.

"За последний год в деле борьбе с борщевиком мы добились беспрецедентных успехов: мы увеличили вдвое площадь земель в Псковской области, свободных от этого сорного растения, до 640 га. Это самый высокий показатель за всю историю Псковской области. Этого удалось достичь за счет того, что впервые все муниципальные образования региона подключились к этой работе и начали проводить борьбу с борщевиком на своих территориях", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на обработку земель от борщевика муниципалитеты Псковской области выделяют средства из своих местных бюджетов, а затем подают заявки в администрацию региона и получают 100% компенсацию потраченных средств из областного бюджета. Романов добавил, что за последние два года власти региона увеличили почти в три раза объем средств, выделяемых на расчистку земель от этого растения.

"Обычно область выделяла по 5 млн рублей, и районы их не могли освоить: осваивали лишь по 1,5 млн рублей. Но за последний год мы увеличили более чем в два раза объем средств на борьбу с борщевиком - почти до 12 млн рублей. Все эти средства израсходованы полностью. Как следствие - отличный результат - теперь на территориях большинства районных центров нет борщевика, а ведь ранее он подходил буквально вплотную к жилым домам, представляя опасность для людей. Теперь эта проблема решена. Борьба с борщевиком ведется химическими способами, это наиболее эффективно", - отметил Романов.