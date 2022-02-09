Эксперт сообщил, что до 15% переболевших ковидом заражаются снова из-за "омикрона"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Число повторных заражений коронавирусом из-за распространения штамма "омикрон" увеличилось - теперь снова заражаются до 15% переболевших, сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"К сожалению, "омикрон" оказался уникальным в этом плане. Если мы раньше говорили, что повторно болеют не более 1%, а если быть точным, 0,7%, то в настоящий момент до 15% болеют повторно, неважно, чем (имеется в виду штамм коронавируса - прим. ТАСС) человек уже болел", - сказал Горелов.

С начала пандемии в мире зафиксировали более 400,9 млн заражений коронавирусом и свыше 5,7 млн смертей. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, зарегистрировано 13 330 769 случаев заражения, умерли 337 390 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.