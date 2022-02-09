Создатель World of Tanks зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Белорусский разработчик игр Wargaming, создатель популярной игры World of Tanks, в рамках исполнения "закона о приземлении" зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора, сообщил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Согласно закону, зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства в России.

"Сейчас уже зарегистрировали свои личные кабинеты девять интернет-платформ: это и Viber, и Spotify, и TikTok, и Apple, и Wargaming, и AliExpress, и даже Twitter. Zoom собирается это сделать до середины февраля. Я думаю, что процесс пошел, лед тронулся, но здесь будут, на мой взгляд, определенные сложности, потому что гиганты, я имею в виду Google и Meta, сейчас рассматривают требования закона и принимают окончательные решения, какую позицию они будут занимать", - сказал Пушков в рамках круглого стола в Общественной палате России "Цензура или модерация? Как ограничить произвол иностранных соцсетей".

При этом сенатор отметил, что от Facebook вообще нет никакой информации относительно планов по выполнению требований закона, "это настораживает". "Прошло уже полтора месяца с момента вступления закона в силу, самые большие игроки по-прежнему занимаются перетягиванием каната с российской властью. На мой взгляд, мы должны проявить решимость и лишить их этой иллюзии, что они в силу их глобального характера имеют право на какой-то особый юридический статус", - сказал Пушков.

Сенатор не считает, что крупные интернет-компании в итоге покинут российский рынок из-за этого закона. По его словам, в ближайшие 1,5-2 месяца им надо определиться с выполнением "закона о приземлении", иначе будут применяться меры принудительного характера, которые, в частности, включают запрет на рекламу.

"Мы не сторонники каких-то жестких действий по отношению к ним. У них есть определенное время, чтобы принять окончательное решение и выполнить требования закона. Думаю, что по итогам первого квартала мы будем подводить предварительные итоги и смотреть, как действовать дальше по отношению к тем, кто либо не выполняет закон, либо выполняет его только частично, либо затягивает этот процесс", - подчеркнул Пушков.