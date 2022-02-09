Объем тестирования на ковид в регионах России из-за "омикрона" вырос в разы

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Число подтверждаемых случаев заражения коронавирусом в России увеличилось за месяц: если в начале января в стране выявляли 15-16 тыс. инфицированных в день, то сейчас - до 180 тыс.

Это связывают в первую очередь с распространением штамма "омикрон", однако определенное влияние на статистику может оказывать и более интенсивное тестирование. В начале года охват тестами на ковид в стране падал ниже нормативного, из-за чего вице-премьер Татьяна Голикова признавала данные о спаде заболеваемости на новогодних каникулах "не вполне реалистичными", но с тех пор показатель вырос в разы, а где-то и в десятки раз.

ТАСС разобрался, как работает тестирование на ковид в период "омикрона".

Кратный рост и переход на 24/7

Представители более чем 30 регионов России рассказали ТАСС об увеличении объемов тестирования в разы: так, в Перми он за месяц вырос в четыре раза, в Санкт-Петербурге и Ненецком автономном округе - в пять, в Башкирии - в шесть, а в Якутии - в восемь. В некоторых субъектах Федерации интенсивность тестирования нарастили на порядок - например, в Туве их число увеличили в 18 раз.

Ажиотажный спрос фиксируют не только государственные лаборатории. В сети "Инвитро" ТАСС сообщили, что в январе ее сотрудники выполнили в Казани на 38% больше ПЦР-тестов, чем в декабре, и рост продолжается - число исследований в последние две недели на 142% превысило показатель предыдущих двух.

Из-за роста объемов работы лаборатории должны переходить на круглосуточную работу без выходных, говорил ранее глава Минздрава Михаил Мурашко. Так уже сделали во многих регионах - от Санкт-Петербурга и Чувашии до Магаданской области и Ямала. В такой режим переводят не только государственные учреждения, но и частные, подтвердили в "Инвитро".

Результаты тестов

На фоне роста нагрузки на лаборатории неизбежно увеличивается и время ожидания результатов теста, которые по нормативу должны приходить пациенту в течение 24 часов. "Когда я сдавала ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию в своей поликлинике, результат мне пришел только спустя шесть дней <...>. В больнице иная ситуация, сдаешь тест - на следующий же день приходит результат, - рассказывает спецкорреспондент ТАСС на Сахалине. - Но там другая проблема, мазки едут из больницы в Южно-Сахалинск и очень часто, по словам лечащего врача, теряются".

До двух суток исследования занимают в Астраханской, Орловской, Оренбургской, Смоленской областях, Бурятии, Хакасии, Красноярском крае и отдаленных районах Хабаровского. В Челябинской, Волгоградской и Псковской области требуется уже до трех суток.

Проблема наблюдается и в крупнейших городах страны - например, в одной из поликлиник Казани посетителям говорят, что результаты теста появятся на портале госуслуг в течение трех-четырех суток. При этом в Санкт-Петербурге говорят, что лабораторных мощностей пока хватает. "Среднесуточная загруженность лабораторий составляет 85% <...>. Время ПЦР-тестирования в лабораториях в среднем составляет 21 час", - написал председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на своей странице "ВКонтакте".

Где-то справиться с ситуацией пытаются с помощью технологий - в Минздраве Адыгеи рассказали, что лаборатории в регионе перешли на новые реактивы, которые сокращают время получения результатов. Где-то пытаются снизить нагрузку за счет экспресс-тестов, которые стали активно поставлять в регионы: пункты бесплатного экспресс-тестирования по примеру московских открыли в Кабардино-Балкарии, Магадане, Архангельской, Рязанской и Тульской областях, прорабатывается такое решение и для отдаленных районов Хабаровского края. В Ивановской области, по данным властей, до 90% тестов на коронавирус - именно экспрессы, дающие результат за время от трех до тридцати минут.