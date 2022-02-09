Арестованного министра туризма Ставрополья отстранили от должности

ПЯТИГОРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Кирилл Реут, арестованный по подозрению в превышении должностных полномочий при заключении контракта на проведение фестиваля фейерверков, отстранен от должности. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

"В связи с возбуждением уголовного дела в отношении министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Кирилла Реута, главой края принято решение об отстранении Реута от исполнения обязанностей министра", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что в соответствии с положением о министерстве, обязанности министра исполняет первый заместитель - Елена Шконда.

Сообщается, что министерство продолжит выполнять свои функции в штатном режиме. "Также по поручению губернатора назначена антикоррупционная проверка в отношении ряда должностных лиц министерства, участвовавших в принятии решений при заключении государственных контрактов", - сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов выявили нарушения закона о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В этой связи в отношении министра возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"). В 2021 году министерство заключило контракт на проведение фестиваля фейерверков. Фактически его предметом были услуги, оказанные министерству еще в 2020 году. При формировании стоимости контракта в 2021 году коммерческие предложения были сфальсифицированы, а его общая стоимость необоснованно завышена в 10 раз. В результате бюджету Ставрополья причинен ущерб в размере более 25,1 млн рублей.

Ленинский районный суд Ставрополя 6 февраля арестовал подозреваемого на два месяца.