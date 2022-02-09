На севере Карелии создадут глэмпинг со смотровой площадкой и причалом на Белом море

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 февраля. /ТАСС/. Новый туристический объект с глэмпингом, смотровой площадкой и причалом появится в 2023 году на берегу Белого моря в Карелии. Об этом в среду сообщается на сайте министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ.

"На участке, полученном по программе "Гектар в Арктике", [предприниматель] Роман [Лучин] планирует оборудовать смотровую площадку, проводить общественные мероприятия, разместить точки питания, а также разместить бокс для хранения спортивного инвентаря. Кроме того, в качестве резидента Арктической зоны РФ предприниматель арендовал рядом еще пять гектаров, на которых будут установлены домики глэмпинга. Роман также добавил, что заручился поддержкой местных и региональных властей в части проекта благоустройства и реализации проекта", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития Карелии, проект появится на территории поселка Чупа Лоухского района. Размер инвестиций в новый туристический объект оценивается в сумму не менее 20 млн рублей. На эти средства планируется оборудовать территорию для активного отдыха, построить глэмпинг и понтонные причалы для маломерных судов. Предприниматель намерен организовать морские и пешие маршруты для гостей.

Стройка должна начаться летом 2022 года. В первую очередь участок обеспечат инженерной инфраструктурой - проведут электричество, построят подъездные пути. "Кроме того предстоит возвести первые объекты на "гектаре", начать работы по причалу, оснастить материальную базу, а также провести первые мероприятия. Согласно плану, запуск проекта запланирован на 2023 год", - говорится в сообщении.

Программа "Гектар в Арктике" стартовала 1 августа 2021 года, и первые шесть месяцев получить гектары могли только жители арктических территорий. Наибольшее количество заявлений на земельные участки поступило в Мурманской области (2 478), Архангельской области (883) и Ямало-Ненецком автономном округе (554), а также в Республике Карелия (434). С 1 февраля 2022 года право на безвозмездный участок в арктических регионах появилось у всех граждан страны. По закону, гражданин сам определяет форму, площадь и разрешенный вид деятельности на участке.