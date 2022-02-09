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Прокуратура в Челябинске помогла женщине аннулировать ошибочные долги на 21 млн рублей

В личном кабинете Единого портала госуслуг у местной жительницы содержалось более 7 тыс. уведомлений по 1 517 исполнительным производствам

ЧЕЛЯБИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Судебные приставы в Челябинске после обращения прокуратуры аннулировали ошибочные долги местной жительницы на общую сумму 21 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-центром областной прокуратуры.

"В личном кабинете Единого портала государственных услуг у жительницы Челябинска содержалось более 7 тыс. уведомлений по 1 517 исполнительным производствам, находящимся на исполнении в Советском РОСП Челябинска, на общую сумму 21 млн рублей. При этом по сведениям Управления ФССП России по Челябинской области, женщина задолженности по исполнительным производствам фактически не имеет. Запреты на совершение регистрационных действий в отношении имущества заявителя сняли только после вмешательства прокуратуры области", - сказано в сообщении.

В пресс-центре областной прокуратуры пояснили, что долги выставлялись в адрес женщины по ошибке. Номер одного из ее документов совпадал с номером документа другого гражданина. Жительница писала об этом в Советский РОСП Челябинска и в Управление ФССП России по Челябинской области. Однако жалобы по существу рассмотрены не были, действенные меры не принимались.

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