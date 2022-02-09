Минздрав планирует разработать порядок доступа волонтеров в медучреждения

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Минздрав России подготовил проект изменений в закон о благотворительной деятельности и добровольчестве, который позволит устранить юридические пробелы в законодательстве, в частности, наделить министерство полномочиями устанавливать перечень противопоказаний и порядок доступа волонтеров в медорганизации. Об этом в среду сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Проблема состоит в том, что в настоящее время не предусмотрено законодательством полномочий по установлению единого перечня противопоказаний к допуску медицинскими организациями [лиц] для осуществления волонтерской деятельности, и нет единого порядка, который позволял бы волонтера допустить. Соответственно, чтобы устранить этот юридический пробел, нами был разработан проект федерального закона, который сейчас проходит межведомственное согласование, которым бы в закон по волонтерству были бы внесены изменения, закрепляющие правовые основания для издания такого документа министерством здравоохранения", - сказал он на заседания рабочей группы при комитете Госдумы по молодежной политике по вопросам доступа добровольцев в учреждения социальной сферы в период действия ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.

Салагай отметил, что одним из главных вопросов, который планируется решить, это наличие разных требований по допуску в разных медорагизациях. Кроме того, планируется структурировать и облегчить процедуру получения медицинской книжки волонтером и сдачу соответственных анализов.

"Мы проводили дискуссию с министерством просвещения и министерством труда в части того, что должны ли требования к медорганизмациям быть эквиваленты к организациям другого профиля. Мы сошлись, наверное [на том], что в каждом случае эти требования нужно определять отдельно, и в этом случае медицинские организации <...> должны быть первой площадкой для дискуссии по данному вопросу. Мы рассчитываем, что работа по законопроекту будет в ближайшие месяцы завершена, после чего мы сможем его уже в таком общественном формате обсудить", - заключил замминистра.