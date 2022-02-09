В Кремле ожидают разъяснений причин переноса награждения фигуристов в Пекине

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил дождаться официальных заявлений по ситуации с отменой церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

"Пока мы не слышали никаких официальных заявлений, давайте все-таки судить по официальным заявлениям, пока это источники в СМИ", - сказал представитель Кремля журналистам, говоря о предположениях, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у россиян.

"Давайте все-таки для понимания дождемся каких-то разъяснений или от наших спортивных чиновников, или от МОК (Международный олимпийский комитет - прим. ТАСС)", - отметил Песков.