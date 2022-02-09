ВЦИОМ: большинство россиян не хотят участвовать в "марафонах желаний"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Порядка 80% россиян не собираются посещать тренинги по изменению жизни, свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Россияне не хотели бы в будущем пройти подобные тренинги (80%), чаще об этом заявляли столичные жители (86%) и опрошенные в возрасте 45-59 лет (85%). О желании участвовать в онлайн-тренингах заявили 17%, больше всего заинтересована молодежь 18-24 лет (31%)", - говорится в материалах опроса.

Около 81% опрошенных ответили, что никогда не проходили тренинги по изменению жизни. Порядка 14% рассказали от том, что на такие курсы ходили их близкие и друзья, около 5% граждан сказали, что лично проходили подобные тренинги, из них доля выше среди россиян 35-44 лет (7%).

"Половина участников онлайн-марафонов получили тот результат, на который рассчитывали (54%). Не увидели эффекта от обучения треть россиян (38%)", - уточняется в сообщении.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 3 февраля 2022 года. Объем выборки составил 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.