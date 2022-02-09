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Канделаки пообещала приложить максимум усилий, чтобы зритель не мог оторваться от ТНТ

Тина Канделаки также сравнила работу на телеканале ТНТ с Олимпийскими играми для спортсмена

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Тина Канделаки пообещала приложить максимум усилий, чтобы зрители ТНТ не могли оторваться от просмотра телеканала. Об этом она сообщила в среду ТАСС, комментируя назначение на пост исполняющего обязанности директора телеканала ТНТ.

"Приложу максимум усилий, чтобы при слове ТНТ вы не могли оторваться от любого экрана из любой среды, зовущей в увлекательный мир развлечений", - сказала она.

Канделаки также сравнила работу на телеканале ТНТ с Олимпийскими играми для спортсмена. "Очень надеюсь на золотую медаль, флаг и гимн", - подчеркнула медиаменеджер.

Ранее в холдинге "Газпром-медиа" сообщили о назначении Канделаки на должность и.о. директора вещателя. С сентября прошлого года Канделаки курирует деятельность развлекательных телеканалов: ТНТ, ТВ-3, "Пятница!" и других, а также отвечает за развитие субхолдинга "ГПМ Матч" и информационного агентства "Матч". Занимает должность заместителя генерального директора "Газпром-медиа" и управляющего директора "Газпром-медиа - Развлекательное телевидение".

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