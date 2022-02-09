В парке "Зарядье" отметят День российской науки

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Лекции ученых и научные мастер-классы для детей пройдут 12 февраля в парке "Зарядье" в Москве в честь Дня российской науки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе парка.

"Двенадцатого февраля в парке "Зарядье" состоится "День науки в "Зарядье": громкий голос российской науки". В гибридном формате (онлайн и офлайн) пройдут лекции, посвященные новейшим научным достижениям. Главными участниками праздника станут "голоса российской науки" - ученые, журналисты и художники, популяризирующие науку и рассказывающие об открытиях и их важности в своих проектах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что научно-познавательный центр "Заповедное посольство" 12 февраля соберет у себя ученых, журналистов и популяризаторов науки, способных "громко" рассказать о российской науке. Ведущими мероприятия станут журналисты Мари Армас и Иван Лозовой. С 12:00 до 19:00 в холле и онлайн в официальном сообществе парка "ВКонтакте" будут идти лекции ученых, которые вместе со своей основной работой ведут блоги на YouTube и в TikTok, организуют международную научную коммуникацию, занимаются журналистикой, пишут книги и собирают средства на научные проекты. Среди участников: астрофизик, член-корреспондент РАН, руководитель лабораторий в Физическом институте имени П. Н. Лебедева и Московском физико-техническом институте Юрий Ковалев, эколог, научный сотрудник Института водных проблем РАН Артем Акшинцев и многие другие.

"В лабораториях Заповедного посольства пройдут научные мастер-классы для школьников. Участники создадут микроклоны растений, узнают о свойствах минералов, проведут опыты со светом и посмотрят на эффект Тиндаля. Вход на лекции и мастер-классы бесплатный по регистрации. Регистрация открыта на сайте парка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что фестиваль "День науки в "Зарядье": громкий голос российской науки" можно будет смотреть и в прямой трансляции на официальной странице парка.