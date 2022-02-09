Аксенов сообщил, что запасов воды в Алуште хватит до конца года

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Водохранилище Алушты накопило более 7 млн кубометров воды. Ее запасов хватит не только на весь курортный сезон, но и до конца года, сообщил в среду в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

"Накопленный объем воды позволяет снять все ограничения на водоснабжение в Алуште даже в ночное время. В данный момент в Изобильненском водохранилище находится более 7 млн кубометров воды. Для сравнения, за весь 2021 год было накоплено 4,5 млн кубометров. Запасов хватит городу до конца года, что позволит спокойно провести курортный сезон", - написал Аксенов.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Из-за засухи последних лет водохранилища обмелели, в течение нескольких месяцев ряд населенных пунктов Крыма получал воду по графику. Полностью дефицит был закрыт только после того, как в июне и июле 2021 года в Крыму прошли сильные ливни - на некоторых территориях за сутки выпали двух-трехмесячные нормы осадков.