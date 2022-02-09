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Путин: россияне при обращении в суд должны получать быстрое и справедливое решение

Президент также отметил, что судебная система РФ должна быть полностью готова к широкому применению передовых цифровых технологий
© Евгений Паулин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 9 февраля. /ТАСС/. Россияне, обращаясь в суд, должны получать быстрое и справедливое решение, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

"Многим сейчас приходится трудно. Если граждане обращаются в суд, то должны получать быстрый отклик и справедливое решение", - сказал глава государства в среду на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ.

Путин заявил, что судебная система РФ должна быть полностью готова к широкому применению передовых цифровых технологий. 

"Наша судебная система должна быть полностью готова к такому широкому применению передовых технологий - и в плане технического оснащения судов, конечно, и, что крайне важно, к обеспечению на самом высоком уровне судебной защиты прав граждан и юридических лиц", - указал он.

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