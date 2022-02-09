"Пятерочка" окажет помощь родственникам погибшей при нападении на магазин сотрудницы

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/ Руководство торговой сети "Пятерочка" окажет материальную помощь родственникам кассира, которая погибла в ходе ограбления магазина, а также двум пострадавшим сотрудникам, сообщил журналистам представитель пресс-службы Х5 Group, куда входит сеть "Пятерочка".

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что несколько неизвестных в масках и с битами напали на магазин "Пятерочка" в Подмосковье, погибла кассир, еще двое пострадали. Злоумышленники похитили порядка 200 тыс. рублей и скрылись с места происшествия. Ведется их розыск.

"Пятерочка" окажет всю необходимую помощь семье погибшей и пострадавшим в результате ограбления магазина", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что руководство торговой сети выражает соболезнования родственникам Людмилы Вяткиной, работавшей кассиром в "Пятерочке" в Истре, покроет все расходы на похороны, а также выплатит миллион рублей семье. Компания также полностью компенсирует расходы на лечение и выплатит материальную помощь директору магазина Пашковой Наталье и ее мужу, которые получили в ходе нападения серьезные травмы.

"Мы взаимодействуем с полицией и оказываем полное содействие, чтобы виновные понесли справедливое наказание", - отметили в компании.