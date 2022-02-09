Власти Алтая направили в кабмин чек-лист экопроблем с угольными станциями и свалками

БАРНАУЛ, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Алтайского края направили в правительство перечень экологических проблем, требующих первоочередного решения. В него, в частности, вошли качество воздуха из-за угольных ТЭЦ и несанкционированные свалки, сообщила ТАСС пресс-секретарь регионального министерства природных ресурсов и экологии Эльвира Успек.

В минувший понедельник по итогам рабочей встречи с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила сибирским губернаторам составить чек-лист экологических проблем, наиболее влияющих на качество жизни граждан.

"Информация об экологических проблемах региона, требующих первоочередного решения, направлена в правительство России. В перечень вошли проблемы качества воздуха, питьевой воды, несанкционированных свалок. Так, среди основных источников загрязнения воздуха в Барнауле и Бийске эксперты отмечают теплогенерацию с использованием угля, угольные теплоэлектростанции, частные домохозяйства, неэкологичный общественный транспорт. К проблемам водоснабжения пригородной зоны и сельских территорий относится неудовлетворительное состояние водопроводных сооружений и сетей, значительные потери воды в изношенных системах транспортировки, подача воды населению без очистки и обеззараживания, отсутствие организованного водоснабжения", - сказала Успек.

Она отметила, что в решении нуждается и вопрос создания инженерных сооружений, берегоукрепления для защиты населения во время паводка - в список вошли 29 наиболее опасных участков рек. Проблемным для региона назван также вопрос обращения с твердыми коммунальными отходами

По проблематике обращения с ТКО в правительство РФ направлена информация о полигоне в Барнауле, который сможет работать еще не более года. Решений требуют проблемы несанкционированных свалок и золошлаковых отходов в городе-курорте Яровое.