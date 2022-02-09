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Присяжные в России в 2021 году оправдали треть подсудимых

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев сообщил, что всего с участием присяжных заседателей рассмотрели 1019 уголовных дел в отношении 1150 лиц
Здание Верховного суда РФ Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Здание Верховного суда РФ
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Присяжные в российских судах в прошлом году оправдали треть обвиняемых по уголовным делам. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

"С участием присяжных заседателей рассмотрена 1019 уголовных дел в отношении 1150 лиц, из которых осуждено 68%, оправдано 32% обвиняемых", - сказал Лебедев в среду на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

В частности, были отменены обвинительные приговоры в отношении 93 человек и оправдательные приговоры в отношении 235 человек.

Теги
Лебедев, Вячеслав МихайловичРоссия
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