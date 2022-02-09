Путин заявил, что судебная система в России - "не бездушная машина"

НОВО-ОГАРЕВО, 9 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин убежден, что судебная система в России не является "бездушной машиной", она постоянно совершенствуется.

"Конечно, судебная система в любой стране, и в Российской Федерации в частности, это огромная машина, огромный механизм, - сказал глава государства в среду на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. - Но в России это не бездушная машина, и, судя по тому, что сейчас было доложено председателем Верховного суда, руководство Верховного суда, судьи на местах, советы судей постоянно думают о том, как совершенствовать эту работу дальше".