Прокуратура проверит школу в Воронеже после скандала с уроком о жизни разведенных семей

ТАСС, 9 февраля. Прокуратура Воронежской области организовала проверку после сообщений СМИ о проведении урока в одной из школ Воронежа, на котором учительница эмоционально рассказывала четвероклассникам о жизни разведенных семей. Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором учительница одной из школ в Воронеже на уроке с учениками 4-го класса рассказывает про личную жизнь разведенных родителей и влияние этого на детей. Отмечалось, что после урока школьники вышли заплаканными. "Прокуратура области организовала проверку по публикациям средств массовой информации об исполнении законодательства об образовании в средней школе №103 Воронежа", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что ученикам школы предложат психологическую помощь. При наличии оснований по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

В пресс-службе мэрии города журналистам подтвердили факт произошедшего. На данный момент учительница написала заявление об увольнении по собственному желанию, которое будет удовлетворено работодателем.