В Свердловской области в 2021 году зафиксировали наибольший за пять лет рост числа браков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Управление записи актов гражданского состояния Свердловской области зафиксировало в 2021 году наибольший за пять лет рост числа бракосочетаний - их количество увеличилось по сравнению с 2020 годом на 20%, до 29,3 тыс. Об этом сообщила в среду в Уральском региональном центре ТАСС заместитель начальника управления Наталья Храмова.

"В 2021 году отделами ЗАГС зарегистрировано 29 307 записей актов о заключении брака. Эта цифра больше на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, то есть на 5 150 актов больше. Это, конечно, очень нас радует, потому что впервые за последние пять лет мы наблюдаем такой рост количества актов о браке", - сказала она.

Храмова добавила, что на ситуации отчасти сказался и первый год пандемии. "В 2020 году у нас был запрет на проведение массовых мероприятий, и многим парам приходилось переносить регистрацию брака на следующий год - наверное, и это сказалось", - пояснила она. При этом в торжественной обстановке в прошлом году решили зарегистрироваться около 48% пар.

Она также отметила увеличение возраста вступления в брак среди свердловчан. "Возраст женихов: 18-20 лет - 3%, 21-25 лет - 22%, 26-30 лет - 24%, в возрасте от 31 до 40 лет - 30%. И возраст невест: 18-20 лет - 9%, 21-25 лет - 26%, 26-30 лет - 20%, в возрасте от 31 до 40 лет - 27%", - привела она данные по 2021 году.

О снижении рождаемости в регионе

При этом Храмова сообщила, что рождаемость в регионе снизилась в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 2%, достигнув около 43,3 тыс. новорожденных за год - это самые низкие показатели за последние 20 лет.

"В 2021 году зарегистрировано на территории Свердловской области 43 288 записей актов о рождении. К сожалению, 2021 год дал нам самые низкие показатели по рождаемости за прошедшие 20 лет, рождаемость снизилась у нас еще на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - на тысячу актов мы зарегистрировали меньше", - сказала она.

Храмова отметила, что, по оценкам ведомства, рост рождаемости ожидается примерно с 2025 года. "Как только дети 2000-х у нас дорастут до детородного возраста и возраста вступления в брак", - пояснила она.

О росте числа двойняшек

При этом, по данным Храмовой, в регионе в 2021 году значительно, почти в два раза, увеличилось количество двойняшек. "1 088 [двоен в 2021 году], в то время как в 2020 году у нас всего 632 двойни было, в 2019 - 692, в 2018 году - 649. И семь троен у нас родилось, в 2020 году - 10", - сказала она.

Также снижается показатель количества актов, составленных в отношении найденных, подкинутых детей, "отказников" - практически на 50% за последние пять лет показатель сократился. "В 2021 году найденных у нас всего трое, отказных - 41 ребенок", - уточнила Храмова.

По данным ведомства, в 2021 году основной возраст родивших мам - от 21 года до 30 лет. При этом в прошлом году по сравнению с 2020 годом снизилось количество несовершеннолетних матерей - с 416 до 372. Наблюдается динамика рождения третьих, четвертых и последующих детей.