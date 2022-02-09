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Жириновского госпитализировали в тяжелом состоянии

Источник сообщил, что председателя ЛДПР доставили в Центральную клиническую больницу в Москве
Председатель ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Председатель ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Председатель ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский доставлен в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве. Состояние 75-летнего политика оценивается как тяжелое, сообщил ТАСС в среду источник в политических кругах.

"Владимир Вольфович госпитализирован, находится в больнице в тяжелом состоянии. <...> В Центральной клинической больнице, он там уже пару дней", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что Жириновский якобы доставлен в ЦКБ, он находится под контролем врачей. В пресс-службе фракции либерал-демократов в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать сообщения о его госпитализации сообщили, что Жириновский продолжает работать, он чувствует себя хорошо.

Теги
Жириновский, Владимир ВольфовичРоссия
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