Из 56 млрд рублей назначенных судами штрафов в 2021 году взыскали 16%

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российские суды в 2021 году назначили административные штрафы на 56 млрд рублей, из которых оплачено лишь 16%. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ по итогам работы в 2021 году.

"Количество дел об административных правонарушениях, рассмотренных судами общей юрисдикции, возросло на 18%, рассмотренных арбитражными судами - на 16%", - сообщил Лебедев.

"Административное наказание в виде штрафа назначено 4 млн 720 тыс. лиц на общую сумму 56 млрд 800 млн рублей, а взыскано только 9 млрд 200 млн рублей, то есть 16%", - отметил Лебедев. По его словам, тем самым по этой категории дел "по-прежнему не реализован принцип неотвратимости наказания за правонарушение, что является причиной совершения новых правонарушений и даже преступлений".