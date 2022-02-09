В Сочи открыли горячую линию для консультаций по лечению вирусных заболеваний

СОЧИ, 9 февраля. /ТАСС/. Кол-центр для консультаций по вопросам лечения инфекционных и хронических заболеваний открыли в Сочи, в центре работают почти 20 врачей разных направлений. Об этом в среду сообщается на официальном сайте города.

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"В сочинском Центре общественного здоровья и медицинской профилактики организован кол-центр для консультирования граждан по вопросам, касающимся различных заболеваний. В центре работают около 20 врачей разных направлений. Они смогут в полной мере оказать информационную поддержку горожанам, дать определенные рекомендации и схемы лечения инфекционных и хронических заболеваний", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по горячей линии жители Сочи смогут получить разъяснения, связанные с коронавирусом, вызовом врача на дом, оформлением больничных, прохождением вакцинации, наличием вакцин.

"Активно к работе Центра информационной поддержки подключились и специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики краевого Минздрава", - приводит пресс-служба слова начальника управления социальной политики администрации Сочи Александра Митникова.