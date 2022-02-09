В ГИБДД сообщили, что каждая седьмая машина такси в Москве неисправна

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции выявили в ходе рейда "Такси" более 3,8 тыс. фактов управления неисправными автомобилями такси на дорогах Москвы, это каждая седьмая из 27 тыс. проверенных машин.

"С 4 по 6 февраля мы проводили операцию "Такси". За это время наши сотрудники проверили свыше 27 тыс. транспортных средств. Результаты: более 3,8 тыс. фактов управления автомобилем такси с неисправностями, более 3 тыс. фактов управления транспортным средством с нечитаемыми или нестандартными государственными регистрационными знаками", - сказали ТАСС в пресс-службе столичного ГИБДД.

Кроме того, автоинспекторы выявили 800 фактов управления такси без документов, предусмотренных ПДД, 287 автомобилей, которые не прошли обязательную процедуру государственного техосмотра. Также в ходе рейда более 700 водителей привлечены к ответственности за неуплату в установленный срок административного штрафа за ранее совершенное нарушение, составлено 508 административных материалов за проезд перекрестков на запрещающий сигнал.

По данным ГИБДД, также установлено, что таксисты часто нарушают правила остановки и стоянки (270 протоколов), управляют автомобилями в пьяном виде (35 фактов) и выезжают на полосу встречного движения (29 фактов).

Ранее сообщалось, что автоинспекторы в ходе проверок с 4 по 6 февраля обследуют территории обслуживания на предмет организованных мест стоянки легковых такси и автомобилей, водители которых осуществляют пассажирские перевозки. Кроме того, во время рейда будет проведена проверка на предмет правонарушений в сфере миграционного законодательства РФ.