Минпросвещения намерено исправить ситуацию с окладами учителей

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Минпросвещения РФ вместе с другими ведомствами разрабатывает проект новой системы оплаты труда школьных учителей, которая исправит текущую ситуацию с низкими окладами. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе министерства.

Как следует из данных Минпросвещения, представленных в среду на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, свыше 75% российских учителей имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Данные были представлены за декабрь 2021 года. МРОТ в прошлом году составлял 12,8 тыс. рублей.

"Минпросвещения совместно с заинтересованными ведомствами разрабатывает проект новой системы оплаты учительского труда, которая позволит существенным образом усилить гарантированную часть зарплаты педагога в любой точке нашей большой страны. <…> Новая система позволит установить размер ставки, что усилит гарантированную часть выплат и исправит текущую ситуацию с окладами", - сообщили в пресс-службе. Новую систему представят на общественное обсуждение в 2022 году.

В министерстве отметили, что новая система также привяжет уровень оплаты труда педагогов к квалификационному уровню и "создаст одинаковые и понятные условия для всех в части стимулирующих и компенсационных выплат".

Как сообщили в Минпросвещения, реальная структура зарплаты педагогов опирается на ставку и содержит помимо оклада разный набор надбавок, стимулирующих, компенсационных и иных выплат.

"Сегодня средняя зарплата учителей в каждом регионе уже находится на уровне не ниже средней зарплаты по всем профессиям. Каждый регион достиг этого показателя и следит за ним. Но не менее важно, чтобы любой учитель четко понимал, из чего формируется его доход и был уверен в размере его гарантированной части", - заявили в пресс-службе.