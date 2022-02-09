Суды РФ провели 26 тыс. заседаний через интернет за первый месяц действия нового закона

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российские суды провели более 26 тыс. заседаний по веб-конференции через интернет за первый месяц действия нового закона. Об этом говорится в материалах к выступлению председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева на совещании судей.

"В январе 2022 года с применением веб-конференции проведено свыше 26 тыс. судебных заседаний", - отмечается в материалах.

Всего за прошлый год проведены 290 тыс. судебных заседаний по видеоконференц-связи (по внутренней связи), направлено 25 млн смс-уведомлений о заседаниях, подано в суды 5 млн процессуальных документов в электронном виде (на 2 млн больше, чем в 2020 году). Система ГАС "Правосудие" получила 3,7 млрд запросов.

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря 2021 года подписал закон, разрешающий удаленно участвовать в судебных заседаниях, а также подавать исковые заявления и иные документы в электронном виде. Истцы, ответчики и все, кто причастен к процессу, теперь могут участвовать в судебном заседании через системы веб-конференции при условии заявления ими ходатайства об этом и при наличии в судах технической возможности. Закон позволяет установить личность участника заседания с использованием информационно-технологических средств, обеспечивающих идентификацию лица без его личного присутствия.