Королева Дании заразилась коронавирусом

СТОКГОЛЬМ, 9 февраля. /ТАСС/. Королева Дании Маргрете II получила положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает в среду пресс-служба королевского двора.

"Ее Величество королева получила положительный результат теста на COVID-19 во вторник, 8 февраля 2022 года. У королевы проявляются лишь легкие симптомы коронавируса, и сейчас она находится во дворце Кристиана IX в Амалиенборге", - говорится в заявлении. Королевский двор следует всем рекомендациям врачей и органов здравоохранения, указали в пресс-службе.

Отмечается, что запланированный зимний отпуск 81-летней Маргрете II, который должен был начаться 9 февраля, в связи с этим отменяется. Она собиралась провести его в Норвегии. В течение 12-дневного отсутствия функции главы государства должна была бы исполнять принцесса Дании Бенедикте, поскольку наследный принц с супругой также находятся за пределами королевства. Ранее из-за пандемии было существенно сокращено число праздничных мероприятий в связи с 50-летием правления Маргрете II.

Королева прошла трехкратную вакцинацию, сделав первую прививку 1 января прошлого года. Третью дозу она получила в конце ноября.

Ранее коронавирусная инфекция была выявлена у наследной принцессы Мэри и принца Кристиана.

С 1 февраля все ограничения в королевстве сняты, а сам коронавирус больше не считается социально опасным заболеванием, распространение которого "означает или вызывает опасность серьезных нарушений важных общественных функций". В то же время, как сообщил во вторник Государственный институт сыворотки, доля положительных результатов тестов на коронавирус в Дании за последние сутки составляет 31,78%. Это рекордный показатель за всю пандемию. 80,9% жителей Дании привиты двумя дозами вакцины, 61,2% уже получили бустерную дозу.