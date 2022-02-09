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В ВС заявили, что религиозные обряды не могут считаться экстремизмом

Как отметил глава суда Вячеслав Лебедев, действия, состоящие исключительно в реализации права на свободу совести и вероисповедания, не образуют состава преступления

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Религиозные обряды и церемонии не могут считаться экстремистскими преступлениями. Об этом заявил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

"Повышенные стандарты защиты конституционных прав граждан обеспечиваются разъяснениями Верховного суда о том, что действия, не содержащие признаков экстремизма и состоящие исключительно в реализации права на свободу совести, свободу вероисповедания, в том числе посредством совершения религиозных обрядов и церемоний, не образуют состава преступления", - сказал Лебедев.

Всего в прошлом году за экстремизм были осуждены 606 человек (в 2020 году - 325 человек), а за террористические преступления - 682 человека (в 2020 году - 575 человек).

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