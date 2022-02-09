В Думу внесли законопроект об использовании ГЧП при строительстве приютов для животных

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты законопроект о возможности заключать соглашения с использованием государственно-частного партнерства (ГЧП) при строительстве приютов для бездомных животных. Текст документа размещен в думской электронной базе в среду.

Авторами инициативы выступили первый замглавы думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, а также вице-спикер палаты Александр Гордеев. Законопроект предлагает дополнить перечень объектов соглашений о ГЧП приютами для животных. Как отмечают авторы инициативы, приютам отводится важная роль в обеспечении надлежащего обращения с животными без владельцев, однако количество таких приютов во многих регионах сегодня недостаточное, чаще всего это связано с нехваткой финансирования.

"Одной из форм поддержки развития строительства и функционирования приютов для животных может стать взаимодействие государства и бизнеса. Так, обращение к институту государственно-частного и муниципально-частного партнерства при реализации государственных или муниципальных полномочий является трендом последнего времени. Данный институт можно считать механизмом (инструментом) привлечения в экономику частных инвестиций для реализации социально значимых проектов, развития инфраструктуры. Частные партнеры в свою очередь видят в этом возможный источник дохода. Общество также выигрывает от такого сотрудничества", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты также напоминают, что сегодня органы государственной и муниципальных властей не могут заключать соглашения о ГЧП при строительстве приютов для животных, "так как такие объекты не включены в перечень объектов соглашений о ГЧП". В связи с этим они предлагают пересмотреть нормы закона и разрешить заключать соглашения о ГЧП на строительство приютов для бездомных животных, чтобы обеспечить развитие на территории РФ "принципов гуманного обращения с животными без дополнительной нагрузки на федеральный, субъектовый или муниципальный бюджеты".

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект.