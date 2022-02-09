Сотрудников Специального летного отряда "Россия" наградили орденами и медалями

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Специального летного отряда (СЛО) "Россия", обеспечивающие авиаперевозки руководителей страны, получили госнаграды. От имени главы государства ордена и медали им в среду вручил управляющий делами президента РФ Александр Колпаков.

"9 февраля в России - День работника гражданской авиации, поэтому символично, что пилоты, бортпроводники, технические работники СЛО отмечены государственными наградами в этот день", - сказал Колпаков.

Ордена, медали и благодарности президента вручены 12 сотрудникам Специального летного отряда "Россия".

За одного из них - заслуженного военного летчика Александра Семеновича - награду получила дочь. Один из лучших в СЛО, пилот вертолета, освоивший 15 видов этой техники и имевший налет 16 тыс. часов, скоропостижно скончался от болезни в конце 2021 года.

СЛО "Россия" входит в состав Управления делами президента РФ. Отряд ведет свою историю с 5 мая 1956 года. Тогда по решению первого секретаря ЦК КПСС все перевозки руководства СССР были переданы от Министерства обороны специально созданному авиаотряду с местом базирования в аэропорту Внуково.