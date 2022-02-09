В Британии хотят к марту отменить правило об обязательной самоизоляции для больных ковидом

ЛОНДОН, 9 февраля. /ТАСС/. Правительство Великобритании намерено к концу февраля отменить требование об обязательной самоизоляции для тех, кто сдал положительный тест на коронавирус, в рамках плана по возвращению к привычному образу жизни. Об этом в среду заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Я намерен на первый день после возвращения [парламента] с каникул [21 февраля] представить нашу стратегию по вопросу сосуществования с ковидом. Учитывая текущие обнадеживающие данные, я ожидаю, что мы сможем покончить с последними внутренними ограничениями, в том числе с юридическим требованием самоизолироваться в случае положительного анализа раньше на целый месяц", - отметил глава правительства, выступая в Палате общин британского парламента.

Ранее предполагалось, что требование по самоизоляции перестанет действовать 24 марта. При этом сам Джонсон подчеркивал, что хотел бы "сдвинуть дату отмены требования на более ранний срок", поскольку "ковид становится эндемическим заболеванием".

Основные коронавирусные ограничения были отменены в Англии, где проживают 85% населения Великобритании, в июле 2021 года на фоне успешной кампании по вакцинации. В декабре вследствие выявления омикрон-штамма власти вернулись к ряду ограничительных мер. Так, было введено требование о ношении медицинских масок в общественном транспорте и продовольственных магазинах, а работодателем было рекомендовано переводить сотрудников на удаленный режим работы. Кроме того, для посещения массовых спортивно-развлекательных мероприятий требовалось демонстрировать электронное свидетельство о полной вакцинации.

Эти правила были отменены в середине января благодаря снижению показателей заболеваемости и госпитализации. На момент отказа от данных ограничений в больницах по всей стране находились около 19 тыс. инфицированных, что сильно меньше пиковых показателей зимы 2021 года, когда число госпитализированных достигало 34 тыс.

Джонсон неоднократно указывал, что "возвращение к нормальной жизни" было бы невозможно без кампании по вакцинации населения бустерной дозой. Согласно последним правительственным данным, в общей сложности на текущий момент бустерный укол получили 65,4% жителей королевства старше 12 лет (37,5 млн человек), обе дозы вакцины - 84,5% населения в возрасте от 12 лет (48,6 млн человек), первую дозу - 91,2% (52,4 млн жителей).