Суд в Воронеже признал законным введение властями QR-кодов из-за ситуации с ковидом

ТАСС, 9 февраля. Воронежский областной суд отказал в удовлетворении коллективного иска к губернатору Александру Гусеву и признал законным введение QR-кодов из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается в карточке дела, размещенной на сайте суда.

"Отказано в удовлетворении административного иска", - говорится в сообщении.

В карточке дела также указано, что в качестве административных истцов выступили более 40 человек, ответчиком являлся губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В ноябре прошлого года после введения режима нерабочих дней в Воронежской области начала действовать система QR-кодов для посещения всех общественных мест, включая торговые центры, общепиты и фитнес-центры и объекты культуры из-за сложной эпидемиологической обстановки. В конце ноября жители региона подали в суд коллективное административное исковое заявление к губернатору региона Александру Гусеву о признании противоречащими федеральному законодательству указы о введении в регионе QR-кодов.