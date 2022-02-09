Почти 200 судей в РФ привлекли к дисциплинарной ответственности в 2021 году

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Почти 200 российских судей привлечены к дисциплинарной ответственности в прошлом году, из них 24 лишились полномочий. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

"Большое внимание судебная система уделяет соблюдению судами требований законодательства и кодекса судебной этики. К дисциплинарной ответственности привлечено 187 судей, из них досрочно прекращены полномочия 24", - сказал Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Предупреждения получили 97 судей, а замечания - 65. Всего один судья был понижен в квалификационном классе.