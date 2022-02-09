Победителями конкурса арабского языка в РФ Doha Arabic Language Prize стали семь студентов

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Семь студентов российских вузов стали победителями проводящегося в России посольством Катара в Москве ежегодного конкурса арабского языка Doha Arabic Language Prize, получив тем самым годовую стипендию на обучение в Катарском университете. Об этом сообщили ТАСС в среду в посольстве Катара в Москве.

"Семь победителей получили годовую стипендию Катарского университета, предусматривающую перелет из родного города в Доху и обратно, проживание и питание, транспортные расходы, а также ежемесячную стипендию", - информировали в посольстве.

Конкурс стартовал в декабре прошлого года и проводился в три этапа. Согласно правилам, участвовать в соревновании по арабскому языку могли только студенты российских вузов в возрасте от 18 до 27 лет.

В финал, который состоялся во вторник в посольстве Катара в РФ, вышли 14 студентов. В составе жюри были в частности представители Катарского университета и российских вузов.

Как отметили в диппредставительстве, всего в отборе приняли участие более 150 студентов, традиционно больше всего заявок поступило из Москвы и Санкт-Петербурга, также отмечается активность студентов из Грозного, Махачкалы, Тюмени, Пятигорска, Уфы и Казани.

Конкурс проводится ежегодно с 2018 года.