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Поклонская проведет 17 февраля онлайн-встречу с соотечественниками из Донбасса

Замглавы Россотрудничества в ближайшее время также планирует лично или в онлайн-формате провести встречи с соотечественниками в Армении, Казахстане, Болгарии, Кабо-Верде

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Заместитель руководителя Россотрудничества Наталья Поклонская проведет 17 февраля первую на этом посту встречу в онлайн-формате с соотечественниками из Донбасса. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе агентства.

"17 февраля в 12:00 в Русском доме в Донецке пройдет онлайн-встреча Поклонской с соотечественниками", - сказал собеседник.

Кроме того, сообщил собеседник агентства, в ближайшее время замглавы Россотрудничества планирует лично или в онлайн-формате провести ряд встреч с соотечественниками в Армении, Казахстане, Болгарии, Кабо-Верде.

Президент РФ Владимир Путин 2 февраля назначил Поклонскую заместителем главы Россотрудничества. Другим указом глава государства освободил ее от обязанностей посла РФ в Кабо-Верде. Она была назначена на эту должность в октябре 2021 года, а 19 января МИД России сообщил, что отъезд Поклонской в качестве посла в Кабо-Верде отменен по личным причинам.

Теги
РоссияПоклонская, Наталья Владимировна
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