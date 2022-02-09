Глава Сибирского управления Ростехнадзора Александр Мироненко уволился с должности

КЕМЕРОВО, 9 февраля. /ТАСС/. Начальник Сибирского управлению Ростехнадзора Александр Мироненко, получивший после аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе представление от Генпрокуратуры РФ из-за выявленных системных нарушений в работе ведомства, уволился с должности. Уже назначен исполняющий обязанности, сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

"Мироненко уволен с должности руководителя Сибирского управления Ростехнадзора по собственному желанию. Исполняющим обязанности руководителя Сибирского управления Ростехнадзора с 10 февраля 2022 года назначен Игорь Тихонов, работавший ранее на должности заместителя руководителя. Тихонов курировал отделы: горного надзора за добычей открытым способом, разрешительной и контрольно-аналитической деятельности, по надзору за предприятиями химического и оборонно-промышленного комплекса", - написал Виль.

По данным официального сайта Ростехнадзора, Мироненко занимал должность руководителя Сибирского управления с 2018 года, до этого с 1993 года работал в ведомстве на различных должностях. Также после ЧП на "Листвяжной" стало известно, что уволился с должности заместитель руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Михаил Сербинович, который курировал направление горного надзора в течение девяти лет.

В конце декабря прошлого года заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин внес представление главе Сибирского управления Ростехнадзора по результатам проверок, проведенных после аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где погиб 51 человек, они выявили системные нарушения в работе надзорного органа.

Также региональной прокуратуре было поручено направить в следственные органы материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании бывших должностных лиц Сибирского управления Ростехнадзора, которыми не выявлялись и не пресекались нарушения в сфере промышленной безопасности. Кроме того, в конце прошлого года двое сотрудников Сибирского управления Ростехнадзора также были арестованы после аварии на шахте "Листвяжная" и обвиняются в халатности при проведении проверок на предприятии.